Колосков рассказал о том, почему «Динамо» не может рассчитывать на победу в РПЛ
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«Не соглашусь с тем, что «Динамо» классный футбол показывает. Поэтому никакой претензии на золото со стороны «Динамо» не будет», — цитирует Колоскова «Евро-Футбол.Ру».
Личка возглавил бело-голубых летом 2023 года.
В текущем сезоне «Динамо» набрало 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Личка заявил, что откажется возглавить сборную России по футболу, если такое предложение поступит.