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Колосков рассказал о том, почему «Динамо» не может рассчитывать на победу в РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, почему «Динамо» не сможет стать чемпионом в текущем сезоне.
Колосков рассказал о том, почему «Динамо» не может рассчитывать на победу в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Не соглашусь с тем, что «Динамо» классный футбол показывает. Поэтому никакой претензии на золото со стороны «Динамо» не будет», — цитирует Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Личка возглавил бело-голубых летом 2023 года.

В текущем сезоне «Динамо» набрало 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Личка заявил, что откажется возглавить сборную России по футболу, если такое предложение поступит.

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