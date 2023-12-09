Колосков рассказал о том, почему «Динамо» не может рассчитывать на победу в РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, почему «Динамо» не сможет стать чемпионом в текущем сезоне.

«Не соглашусь с тем, что «Динамо» классный футбол показывает. Поэтому никакой претензии на золото со стороны «Динамо» не будет», — цитирует Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Личка возглавил бело-голубых летом 2023 года.

В текущем сезоне «Динамо» набрало 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Личка заявил, что откажется возглавить сборную России по футболу, если такое предложение поступит.