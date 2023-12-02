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Личка: если предложат тренировать сборную России, то откажу

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что откажется возглавить сборную России по футболу, если такое предложение поступит.

«Думаю, я не дорос до уровня сборной России. Если бы мне пришло предложение возглавить сборную Чехии, я бы ответил отказом. Если предложат тренировать вашу национальную команду, тоже откажу. Хочу работать на клубном уровне», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Личка возглавил бело-голубых летом 2023 года.

В текущем сезоне «Динамо» набрало 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Личка заявил, что не заинтересован в нападающем кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

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