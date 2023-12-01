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Личка: для Кокорина сейчас нет места в «Динамо»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что не заинтересован в нападающем кипрского «Ариса» Александре Кокорине.
Личка: для Кокорина сейчас нет места в «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Честно скажу, не слежу за выступлениями Кокорина. У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин. Для него сейчас просто нет места в «Динамо», — цитирует Личку Sport24.

В нынешнем сезоне россиянин провёл 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Его арендное соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24. Права на футболиста принадлежат «Фиорентине». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €1 млн. 

Ранее Личка рассказал, что «Спартак» является самым популярным клубом в России.

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