Чернов: футболисты «Спартака» недовольны итогами первой части чемпионата

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов считает, что красно-белые должны были уйти на перерыв в чемпионате России по футболу на более высоком месте в турнирной таблице.

«Мы недовольны первой частью чемпионата. Хотя могли и хуже выступить, неплохой результат в принципе. В игре с «Зенитом» в начале весенней части надо показать хорошее качество игры, шансы будут у всех», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Красно-белые одержали победу над «Крыльями Советов» со счётом 3:0. Таким образом, московский клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Зенит» с 36 очками вышел в лидеры. «Краснодар» (35), у которого матч в запасе, может вернуть себе первое место в чемпионате по итогам 18-го тура.

Ранее сообщалось, что будущее Гильермо Абаскаля в «Спартаке» будет зависеть от нового спортивного директора.