«Црвена звезда» побила мировой рекорд по победам в домашних матчах чемпионата
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Клуб из Белграда не проигрывает в 122 матчах подряд. В последний раз «Звезда» уступила в апреле 2018 года.
Сербская команда накануне переиграла на своём поле клуб «Младост» (Лучани) со счетом 3:1.
Предыдущее достижение принадлежало мадридскому «Реалу» (121 победа). Испанская команда установила рекорд в период с 1957-го по 1965 год.
Ранее сообщалось, что «Зенит» имеет приоритетное право на трансфер двух игроков «Црвена звезда».