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«Црвена звезда» побила мировой рекорд по победам в домашних матчах чемпионата

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Сербская «Црвена звезда» установила новый мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в домашних матчах национального чемпионата по футболу.
«Црвена звезда» побила мировой рекорд по победам в домашних матчах чемпионата
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

Клуб из Белграда не проигрывает в 122 матчах подряд. В последний раз «Звезда» уступила в апреле 2018 года.

Сербская команда накануне переиграла на своём поле клуб «Младост» (Лучани) со счетом 3:1. 

Предыдущее достижение принадлежало мадридскому «Реалу» (121 победа). Испанская команда установила рекорд в период с 1957-го по 1965 год.

Ранее сообщалось, что «Зенит» имеет приоритетное право на трансфер двух игроков «Црвена звезда».

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