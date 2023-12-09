«Црвена звезда» побила мировой рекорд по победам в домашних матчах чемпионата

Сербская «Црвена звезда» установила новый мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в домашних матчах национального чемпионата по футболу.

Клуб из Белграда не проигрывает в 122 матчах подряд. В последний раз «Звезда» уступила в апреле 2018 года.

Сербская команда накануне переиграла на своём поле клуб «Младост» (Лучани) со счетом 3:1.

Предыдущее достижение принадлежало мадридскому «Реалу» (121 победа). Испанская команда установила рекорд в период с 1957-го по 1965 год.

Ранее сообщалось, что «Зенит» имеет приоритетное право на трансфер двух игроков «Црвена звезда».