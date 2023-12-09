Чен — о завершении карьеры Сидоровой: Анжелика хочет заняться материнством

Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен прокомментировала решение серебряного призёра Олимпиады в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой завершить карьеру.

«Всё вполне закономерно и логично. Анжелика сначала взяла паузу из-за беременности и далее ждала возможности выступать на международных соревнованиях. Но, судя по всему, никаких послаблений для россиян не будет. Выступлений на чемпионатах мира и Европы, Олимпиадах нашим атлетам не видать, поэтому, я думаю, все спортсмены этого поколения постепенно начинают искать для себя новые пути реализации, переворачивают страницу. Это абсолютно нормально, тем более Анжелика стала мамой. Естественно, она хочет заняться материнством. Это вполне разумно, на её месте все бы поступили так.

К тому же в сборной должна происходить смена поколений. Теперь пусть молодёжь ждёт своей очереди защищать цвета российского флага. Анжелика для нашей лёгкой атлетики и всего отечественного спорта сделала очень много за свою карьеру. Выиграла огромное количество соревнований, была призёром Олимпийских игр. Теперь мы её не увидим на международных соревнованиях, она для себя выбрала уже нормальный женский путь. Так что вперёд и с песней», — сказала Чен RT.

Ранее сообщалось, что ВФЛА поздравила медалистку Олимпиады Сидорову с рождением сына.