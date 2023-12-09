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«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче 14-го тура Бундеслиги

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«Айнтрахт» одержал победу над «Баварией» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Айнтрахт» разгромил «Баварию» в матче 14-го тура Бундеслиги
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Michael Deines

Встреча во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче Банк Парк» завершилась со счётом 5:1.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 32 очка. «Айнтрахт» находится на седьмой строчке (21).

Примечательно, что в сезоне-2019/20 франкфуртский клуб с аналогичным счётом обыграл мюнхенскую команду.

Ранее сообщалось, что клуб третьей лиги вслед за «Баварией» выбил «Айнтрахт» из Кубка Германии.

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