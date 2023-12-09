RT в Telegram
Подпишись

Осинькин: мы с детства слышали девиз, что «матч состоится при любой погоде»

Короткая ссылка
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал проведение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в условиях сильного снегопада и минусовой погоды.
Осинькин: мы с детства слышали девиз, что «матч состоится при любой погоде»
  • РИА Новости

«Раньше говорили, что матч состоится при любой погоде. Мы слышали этот девиз с детства. Наверное, надо смотреть на такие вещи более философски. Не стоит говорить о том, что всё плохо… Посмотрите хронику 90-х и сравните с сегодняшним газоном. Ни поле, ни погода не помешали нам сегодня. Система «весна-осень»? Она не принесёт нам множества свободных дат по щелчку пальцев. Моё личное мнение — желательно не залазить на декабрь. Возможно, Москве тоже не помешает закрытая арена, как в Петербурге, чтобы не только на юге страны можно было играть комфортно в это время года», — передаёт слова тренера корреспондент RT.

Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить