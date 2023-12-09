Осинькин: мы с детства слышали девиз, что «матч состоится при любой погоде»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал проведение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в условиях сильного снегопада и минусовой погоды.

«Раньше говорили, что матч состоится при любой погоде. Мы слышали этот девиз с детства. Наверное, надо смотреть на такие вещи более философски. Не стоит говорить о том, что всё плохо… Посмотрите хронику 90-х и сравните с сегодняшним газоном. Ни поле, ни погода не помешали нам сегодня. Система «весна-осень»? Она не принесёт нам множества свободных дат по щелчку пальцев. Моё личное мнение — желательно не залазить на декабрь. Возможно, Москве тоже не помешает закрытая арена, как в Петербурге, чтобы не только на юге страны можно было играть комфортно в это время года», — передаёт слова тренера корреспондент RT.

Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ.