Гуляев рассказал, что Овечкин не против участия в шоу-забегах по конькобежному спорту

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев ответил на вопрос об участии звёзд из других видов спорта в шоу-забегах.

«Да, попробуем первый опыт воплотить в Крылатском. Устроить турнир после финала Кубка России, в 20-х числах марта. Посмотрим, кого можно подтащить», — сказал Гуляев в интервью RT.

Он также ответил на вопрос об участии российских хоккеистов в шоу-забегах.

«Я лично спрашивал у Саши Овечкина, сможет ли приехать. Он не против. Когда это просочилось в СМИ, сразу началась дискуссия, как же он другие коньки наденет, можно травмироваться. Ну я же не сумасшедший. Конечно, он побежит на своих. Мне нужно просто его присутствие. Это делается исключительно для привлечения внимания, показать: «Мы есть. Посмотрите на нас под другим углом».

Вспомните 2014 год. Рекорд шума на Олимпиаде был установлен в ледовом дворце «Айсберг» во время соревнований по шорт-треку, когда сборная России с Виктором Аном бежала эстафету. Я присутствовал на тех соревнованиях, но не думал, что это войдёт в историю. На трибунах тогда происходило нечто невероятное. Хочется чаще видеть на наших соревнованиях такое», — добавил он.

Ранее Гуляев прокомментировал решение Софьи Просвирновой поменять гражданство.