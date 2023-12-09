Гуляев — о смене гражданства Просвирновой: ни у кого не возникло вопросов к ней

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал решение Софьи Просвирновой поменять гражданство.

«Там вообще ни у кого не возникло вопросов к спортсменке. Она выходила замуж не для того, чтобы сидеть в России, а супруг жил в Дании. Сейчас они вместе тренируются и выступают. Причём там шорт-трека нет. Ей пришлось переквалифицироваться. И Софья, как это ни странно, в конькобежном спорте показывает результаты лучше многих наших ребят», — заявил он в интервью RT.

Ранее Николай Гуляев высказался об участии российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2026 года.