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Гуляев — о смене гражданства Просвирновой: ни у кого не возникло вопросов к ней

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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев прокомментировал решение Софьи Просвирновой поменять гражданство.
Гуляев — о смене гражданства Просвирновой: ни у кого не возникло вопросов к ней
  • Gettyimages.ru
  • © Kiyoshi Ota - International Skating Union

«Там вообще ни у кого не возникло вопросов к спортсменке. Она выходила замуж не для того, чтобы сидеть в России, а супруг жил в Дании. Сейчас они вместе тренируются и выступают. Причём там шорт-трека нет. Ей пришлось переквалифицироваться. И Софья, как это ни странно, в конькобежном спорте показывает результаты лучше многих наших ребят», — заявил он в интервью RT.

Ранее Николай Гуляев высказался об участии российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2026 года.

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