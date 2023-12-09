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Гуляев: есть внутренняя уверенность, что российские спортсмены поедут на ОИ-2026

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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказался об участии российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2026 года в Милане (Италия).
Гуляев: есть внутренняя уверенность, что российские спортсмены поедут на ОИ-2026
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Почему-то есть внутренняя уверенность. Первый шаг к тому моменту будет сделан. Правда, мне кажется, мы вряд ли там сможем достойно выступить. Скорее всего, поедет усечённый состав и без лидеров», — сказал он в интервью RT.

Олимпийский чемпион также ответил на вопрос, сколько конькобежцев поменяли гражданство в 2023 году.

«У нас их всего три. Елизавета Голубева сейчас сидит в Коломне. Где Кристина Силаева, не могу сказать, а Владимир Семирунний в Польше ждёт, когда СКР даст ему открепление для оформления документов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин примет участие в открытии фестиваля Всемирного дня катания на коньках.

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