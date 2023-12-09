Бакланова стала первой футболисткой женского «Спартака»

Экс-защитница «Динамо» Карина Бакланова стала первой футболисткой женской команды «Спартак».

«Приветствуем Карину в нашей команде! С оптимизмом ждём от Карины надёжной и самоотверженной игры в составе «Спартака», — сообщила директор ЖФК «Спартак» Елена Терехова.

14 октября стало известно, что «Спартак» работает над запуском женской команды по футболу. Красно-белые начнут выступление в женском чемпионате России с сезона-2024. Елена Терехова назначена на пост директора клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил ЦСКА и во второй раз подряд выиграл женскую Суперлигу.