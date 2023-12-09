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Бакланова стала первой футболисткой женского «Спартака»

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Экс-защитница «Динамо» Карина Бакланова стала первой футболисткой женской команды «Спартак».
Бакланова стала первой футболисткой женского «Спартака»
  • Gettyimages.ru
  • © vm

«Приветствуем Карину в нашей команде! С оптимизмом ждём от Карины надёжной и самоотверженной игры в составе «Спартака», — сообщила директор ЖФК «Спартак» Елена Терехова.

14 октября стало известно, что «Спартак» работает над запуском женской команды по футболу. Красно-белые начнут выступление в женском чемпионате России с сезона-2024. Елена Терехова назначена на пост директора клуба. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил ЦСКА и во второй раз подряд выиграл женскую Суперлигу.

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