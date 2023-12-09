Венсан: звено Воронкова впечатляет, это может быть хорошая тройка для нас на долгое время
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- © Mary Schwalm
«Звено Воронкова надёжно в обороне, и у них есть мастерство. Они видят друг друга на льду — это впечатляет. Они вместе изучают игру, смотрят видео, постоянно разговаривают на скамейке. Это может быть хорошая тройка для нас на долгое время», — сказал Венсан на послематчевой пресс-конференции.
Встреча между командами завершилась со счётом 5:2.
В составе победителей шайбы забили Егор Чинахов (2), Кирилл Марченко, Адам Фантилли и Александр Тексье.
У гостей отметился Роберт Томас (2).
Российские хоккеисты набрали восемь очков: у представляющих «Коламбус» Чинахова — 3 (2 + 1), Марченко — 2 (1 + 1), Воронкова — 2 (0 + 2).
У Павла Бучневича из «Блюз» — 1 (0 + 1).
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