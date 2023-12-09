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Марченко — о победе над «Сент-Луисом»: мы выкладываемся в каждом матче

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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о победе своей команды над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Марченко — о победе над «Сент-Луисом»: мы выкладываемся в каждом матче
  • AP
  • © Matt Slocum

«Мы просто стараемся прогрессировать вместе и идти вперёд шаг за шагом. Мы выкладываемся в каждом матче», — приводит слова Марченко пресс-служба НХЛ.

Встреча между командами завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей шайбы забили Егор Чинахов (2), Кирилл Марченко, Адам Фантилли и Александр Тексье. 

У гостей отметился Роберт Томас (2).

Российские хоккеисты набрали восемь очков: у представляющих «Коламбус» Егора Чинахова — 3 (2 + 1), Кирилла Марченко — 2 (1 + 1), Дмитрия Воронкова — 2 (0 + 2).

У Павла Бучневича из «Блюз» — 1 (0 + 1).

Ранее 26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Питтсбург» в матче НХЛ.

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