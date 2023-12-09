Марченко — о победе над «Сент-Луисом»: мы выкладываемся в каждом матче

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о победе своей команды над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

AP

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