7 очков Марченко, Чинахова и Воронкова позволили «Коламбусу» победить «Сент-Луис»
Встреча между командами завершилась со счётом 5:2.
В составе победителей шайбы забили Егор Чинахов (2), Кирилл Марченко, Адам Фантилли и Александр Тексье.
У гостей отметился Роберт Томас (2).
Российские хоккеисты набрали восемь очков: у представляющих «Коламбус» Егора Чинахова — 3 (2 + 1), Кирилла Марченко — 2 (1 + 1), Дмитрия Воронкова — 2 (0 + 2).
У Павла Бучневича из «Блюз» — 1 (0 + 1).
Ранее 26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Питтсбург» в матче НХЛ.