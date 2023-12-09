Мостовой — о матче «Спартак» — «Крылья Советов»: игра будет открытая
«Игра будет открытая, хотя в Москве сейчас погода холодная, нестабильная. Но это ещё один повод бегать и не останавливаться. Я думаю, матч закончится со счётом 2:1 в пользу «Спартака», — цитирует Мостового Sport24.
Матч пройдёт 9 декабря в Москве на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 14:00 мск.
«Крылья Советов» с 29 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» (27) — седьмое.
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