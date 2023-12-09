RT в Telegram
Подпишись

Мостовой — о матче «Спартак» — «Крылья Советов»: игра будет открытая

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает московский «Спартак» фаворитом матча 18-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».

«Игра будет открытая, хотя в Москве сейчас погода холодная, нестабильная. Но это ещё один повод бегать и не останавливаться. Я думаю, матч закончится со счётом 2:1 в пользу «Спартака», — цитирует Мостового Sport24.

Матч пройдёт 9 декабря в Москве на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 14:00 мск.

«Крылья Советов» с 29 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» (27) — седьмое.

Ранее Игнатьев высказался о смене российскими футболистами спортивного гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить