Мостовой — о матче «Спартак» — «Крылья Советов»: игра будет открытая

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает московский «Спартак» фаворитом матча 18-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».

«Игра будет открытая, хотя в Москве сейчас погода холодная, нестабильная. Но это ещё один повод бегать и не останавливаться. Я думаю, матч закончится со счётом 2:1 в пользу «Спартака», — цитирует Мостового Sport24.

Матч пройдёт 9 декабря в Москве на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 14:00 мск.

«Крылья Советов» с 29 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» (27) — седьмое.

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