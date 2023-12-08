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Журова — о катке имени Овечкина в США: для американцев он тоже легенда

Журова заявила, что Овечкин является легендой для американцев

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Депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о том, что в США откроют каток имени нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Журова — о катке имени Овечкина в США: для американцев он тоже легенда
  • AP
  • © John Munson

«Овечкин для американцев — тоже легенда. Он капитан команды, лучший бомбардир. Понятно, что он для них герой спорта. При всём русофобском настроении здесь американцы демонстрируют обратное.

Овечкин создавал Putin Team, но это не останавливает американцев восхищаться им как спортсменом», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

7 декабря стало известно, что руководство «Вашингтона» приняло решение провести благотворительный аукцион с предметами и автографами Овечкина.

Средства от распродажи пойдут на строительство катка имени Овечкина в Вирджинии.

Ранее Овечкин взял на себя вину за поражение «Вашингтона» от «Далласа».

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