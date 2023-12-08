Медведева расстроена уровнем женского катания в финале Гран-при ISU

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась мнением об уровне женского катания в финале Гран-при в Китае.

«Я прямо даже расстроена немного. Честно. Уровнем я расстроена. Ну вот столько лет мы реально поднимали уровень женского фигурного катания. Мы делали разные элементы, мы на разном уровне катались, но мы всё поднимали и поднимали. И потом случилось, что случилось», — сказала Медведева Okko Спорт.

9 октября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Сакамото лидирует после короткой программы в финале Гран-при.