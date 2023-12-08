Монсон: в России демократия больше развита, чем в США

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал об отличиях в политике России и США.

«В Америке есть иллюзия демократии. Всем говорят, что там воля народа, но конгресс понимает, что законы формируются таким образом, чтобы обычные люди не имели выбора. В России другая система — тут не врут людям, а прислушиваются к мнению обычных людей. В России демократия больше развита, чем в США», — приводит слова Монсона Sport24.

52-летний боец родился в США. В 2018 году он получил российское гражданство.

Ранее Монсон высказал мнение о российских бойцах в UFC и Bellator.