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Монсон: в России демократия больше развита, чем в США

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал об отличиях в политике России и США.
Монсон: в России демократия больше развита, чем в США
  • РИА Новости
  • © Николай Сидоров

«В Америке есть иллюзия демократии. Всем говорят, что там воля народа, но конгресс понимает, что законы формируются таким образом, чтобы обычные люди не имели выбора. В России другая система — тут не врут людям, а прислушиваются к мнению обычных людей. В России демократия больше развита, чем в США», — приводит слова Монсона Sport24.

52-летний боец родился в США. В 2018 году он получил российское гражданство.

Ранее Монсон высказал мнение о российских бойцах в UFC и Bellator.

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