Мележиков против приглашения в «Спартак» иностранного спортивного директора

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков раскритиковал клуб за поиск иностранного спортивного директора.

«Убеждëн, что нужны только российские специалисты. Они есть, но мы почему-то не доверяем им! Поэтому любой иностранец на должности спортивного директора фактически будет исполнять только лишь роль шеф-скаута. Дай бог, чтоб профессионально!» — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

В СМИ появилась информация, что бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может занять аналогичную должность в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что Рибалту в Москве встретил представитель «Спартака».