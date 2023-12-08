Мележиков против приглашения в «Спартак» иностранного спортивного директора
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Убеждëн, что нужны только российские специалисты. Они есть, но мы почему-то не доверяем им! Поэтому любой иностранец на должности спортивного директора фактически будет исполнять только лишь роль шеф-скаута. Дай бог, чтоб профессионально!» — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».
В СМИ появилась информация, что бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может занять аналогичную должность в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что Рибалту в Москве встретил представитель «Спартака».