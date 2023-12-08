Матч «Локомотив» — «Урал» пройдёт в самый холодный день сезона в Москве
- РИА Новости
«Сегодня самый холодный день в сезоне в Москве. Вечером будет неприятно — обжигающий морозец. Мало приятного. Это не зона комфорта, но не будут бегать в снегу по колено», — цитирует специалиста «Чемпионат».
Встреча между командами пройдёт 8 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00.
После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Урал» — на 12-й строчке (19).
Ранее Роман Павлюченко высказался о матчах в условиях сильного снегопада и минусовой погоды.