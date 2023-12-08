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Игнатьев считает, что «Спартак» не обыграет «Крылья Советов» в РПЛ

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев думает, что московский «Спартак» не сможет добыть три очка в матче 18-го тура национального чемпионата с самарскими «Крыльями Советов».

«Спартаку» будет сложно обыграть «крылышки». Я бы здесь поставил на ничью — не потому, что красно-белых в последнее время штормит, а потому, что «Крылья Советов» хорошо играют. Они создадут сложности хозяевам», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол».

Тренер признался, что ему нравится, как играет команда Игоря Осинькина.

«У них есть детский задор, хорошие эмоции, умение выстраивать комбинационный футбол, который повышает зрительский интерес», — добавил Игнатьев.

Матч пройдёт 9 декабря в Москве на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 14:00 мск.

«Крылья Советов» с 29 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» (27) — седьмое.

Ранее Игнатьев высказался о смене российскими футболистами спортивного гражданства.

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