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Бучневич рассказал, что по-особенному настраивается на матчи с «Рейнджерс»

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич дал понять, что матчи с «Нью-Йорк Рейнджерс» являются для него особенными.

«Настраиваюсь по-особому? Да. Такая принципиальность не из-за обмена, а из-за того, что было после него. Там была другая ситуация, не буду о ней говорить», — цитирует Бучневича «Спорт-Экспресс».

Он также признался, что испытывает «лёгкое непонимание», почему руководство «Рейнджерс» так сделало.

«Но никаких обид, это бизнес. А обыграть их хочется потому, что у меня там по-прежнему играют много друзей. И вообще приятно победить свой бывший клуб», — заключил хоккеист.

«Рейнджерс» выбрал Бучневича на драфте 2013 года под общим 75-м номером. 28-летний воспитанник череповецкого хоккея провёл за команду из Нью-Йорка 309 матчей. Игрок перешёл в «Сент-Луис» летом 2021-го.

Ранее сообщалось, что голы Бучневича и Алексея Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Вегас» в матче НХЛ.

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