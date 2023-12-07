Салах, Хакими и Осимхен вошли в шорт-лист титула лучшего футболиста Африки
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Египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля», марокканец Ашраф Хакими, представляющий «Пари Сен-Жермен», и нигериец Виктор Осимхен («Наполи») вошли в список претендентов на титул лучшего футболиста Африки.
Церемония вручения награды состоится 11 декабря в Марракеше (Марокко).
Салах получал награду в 2017-м и 2018 годах, в прошлом году лучшим признали футболиста сборной Сенегала Садио Мане.
Ранее Салах рассказал о своём увлечении шахматами.