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Салах, Хакими и Осимхен вошли в шорт-лист титула лучшего футболиста Африки

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Африканская конфедерация футбола (CAF) определила шорт-лист претендентов на титул лучшего футболиста страны.
Салах, Хакими и Осимхен вошли в шорт-лист титула лучшего футболиста Африки
  • Gettyimages.ru

Египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля», марокканец Ашраф Хакими, представляющий «Пари Сен-Жермен», и нигериец Виктор Осимхен («Наполи») вошли в список претендентов на титул лучшего футболиста Африки.

Церемония вручения награды состоится 11 декабря в Марракеше (Марокко).

Салах получал награду в 2017-м и 2018 годах, в прошлом году лучшим признали футболиста сборной Сенегала Садио Мане.

Ранее Салах рассказал о своём увлечении шахматами.

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