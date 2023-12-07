Салах, Хакими и Осимхен вошли в шорт-лист титула лучшего футболиста Африки

Африканская конфедерация футбола (CAF) определила шорт-лист претендентов на титул лучшего футболиста страны.

Египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля», марокканец Ашраф Хакими, представляющий «Пари Сен-Жермен», и нигериец Виктор Осимхен («Наполи») вошли в список претендентов на титул лучшего футболиста Африки.

Церемония вручения награды состоится 11 декабря в Марракеше (Марокко).

Салах получал награду в 2017-м и 2018 годах, в прошлом году лучшим признали футболиста сборной Сенегала Садио Мане.

Ранее Салах рассказал о своём увлечении шахматами.