Орлов: про Головина будут говорить больше, чем про Аршавина

Комментатор Геннадий Орлов сравнил европейские карьеры полузащитника «Монако» Александра Головина и бывшего футболиста «Арсенала» Андрея Аршавина.

«Головин сейчас выделяется в сборной. Если он попадёт в команду более высокого ранга, чем «Монако», про него будут говорить больше, чем об Аршавине. Андрей ярче, но он играл всего два сезона, на больше его не хватило», — цитирует Орлова Sport24.

27-летний россиян был признал лучшим игроком «Монако» в сентябре, октябре и ноябре. В нынешнем сезоне полузащитник забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 13 матчах французской Лиги 1.

После 14 туров «Монако» набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Пари Сен-Жермен» на шесть баллов.

Ранее зарубежные СМИ назвали Головина русским волшебником.