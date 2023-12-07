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Орлов: про Головина будут говорить больше, чем про Аршавина

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Комментатор Геннадий Орлов сравнил европейские карьеры полузащитника «Монако» Александра Головина и бывшего футболиста «Арсенала» Андрея Аршавина.
Орлов: про Головина будут говорить больше, чем про Аршавина
  • РИА Новости

«Головин сейчас выделяется в сборной. Если он попадёт в команду более высокого ранга, чем «Монако», про него будут говорить больше, чем об Аршавине. Андрей ярче, но он играл всего два сезона, на больше его не хватило», — цитирует Орлова Sport24.

27-летний россиян был признал лучшим игроком «Монако» в сентябре, октябре и ноябре. В нынешнем сезоне полузащитник забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 13 матчах французской Лиги 1.

После 14 туров «Монако» набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Пари Сен-Жермен» на шесть баллов.

Ранее зарубежные СМИ назвали Головина русским волшебником.

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