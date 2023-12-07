Нурмагомедов спустя семь лет ответил на комплимент актёра Янковского
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«Ты лучший. Мы все об этом знаем. Потрясающий боец», — написал Янковский в соцсетях 18 ноября 2016 года.
«Теперь ты круче», — ответил Нурмагомедов в декабре 2023-го.
Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.
Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.
Ранее Нурмагомедов выложил архивное видео с отцом и Махачевым.