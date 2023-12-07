Гладилин: поведение тренеров в РПЛ может быть связано с нервной ситуацией вокруг спорта
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«Сложно сказать, почему Галактионов получил две игры дисквалификации, а Карпин — одну. В КДК подобные решения принимаются коллегиально, путём голосования. Беспокойная обстановка вокруг спорта нервирует всех плюс конец года — все на взводе. Надо включить морально-волевые качества и сдерживать себя, потерпеть. Осталось недолго до перерыва», — заявил Гладилин RT.
Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о дисквалификации наставника красно-белых Гильермо Абаскаля на три матча по результатам заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).