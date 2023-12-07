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Силкин: игроки «Динамо» поверили в Личку и его философию

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о работе наставника бело-голубых Марцела Лички в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Силкин: игроки «Динамо» поверили в Личку и его философию
  • РИА Новости

«Команда поверила в главного тренера и его философию, сейчас это даёт результат. Поначалу у меня были сомнения в Личке, ведь в «Оренбурге» он работал с игроками среднего уровня, которые показывали свой максимум благодаря дисциплине и высокой самоотдаче. Но в «Динамо» ему удалось найти подход как к молодым футболистам, так и к легионерам. Пока он отлично со всем справляется», — заявил Силкин RT.

Ранее Силкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых в 18-м туре РПЛ с «Факелом». 

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