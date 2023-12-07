Силкин: зимняя пауза для «Динамо» весьма некстати

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча бело-голубых в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».

«Это будет крайне непростой матч для «Динамо». Чемпионат перевалил за свой экватор, и все команды стремятся к тому, чтобы решить свои основные задачи на сезон. «Факелу» необходимо создать для себя запас очков, тем более в домашней игре. Они будут биться за них, не жалея сил. Хорошо, если бело-голубые сумеют забить в первом тайме около двух мячей и не бросят играть во втором, иначе добиться победы над воронежцами будет сложно», — сказал Силкин RT.

Тренер также предположил, как может повлиять потеря очков с «Факелом» на шансы «Динамо» в чемпионской гонке.

«Конечно, это отразится на шансах «Динамо» на чемпионство. Они всего в четырёх баллах от «Краснодара», и сейчас нельзя терять очки. Конкуренция слишком высока, и соперники могут воспользоваться любой оплошностью. Предстоящая зимняя пауза весьма некстати для бело-голубых, ведь пока им удаётся показывать очень неплохую игру», — добавил он.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в «Локомотив».