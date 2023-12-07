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Малийский полузащитник Майга: в России очень спокойно, я отсюда никуда не уеду

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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга высказался о жизни в России.
Малийский полузащитник Майга: в России очень спокойно, я отсюда никуда не уеду
  • Gettyimages.ru

«Мне как-то звонили друзья и спрашивали: «Почему ты в России? Там же опасно! Вернись домой!» Я был в шоке: вы что? Ха-ха! В России очень спокойно, я отсюда никуда не уеду. Здесь моя семья», — цитирует Майга «Спорт-Экспресс».

Майга перешёл в «Пари НН» летом 2022 года. В текущем сезоне футболист провёл за нижегородский клуб 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян ответил, какова заслуга главного тренера команды Сергея Юрана в том, какой футбол он сейчас показывает.

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