Севикян: Юран — единственный тренер в «Пари НН», который начал мне доверять

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян ответил, какова заслуга главного тренера команды Сергея Юрана в том, какой футбол он сейчас показывает.

«Сергей Николаевич — единственный тренер в «Пари НН», который начал мне так доверять. За это я ему благодарен. В самый ответственный момент, когда команда боролась за выживание и играла в стыковых матчах, он мне доверился. В тяжёлое время! Думаю, я его не подвёл», — приводит слова Севикяна «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Севикян провёл за команду 23 матча и забил семь голов.

Ранее Севикян объяснил, почему решил выступать за сборную Армении вместо России.