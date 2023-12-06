Футболист «Пари НН» Севикян объяснил, почему решил выступать за сборную Армении вместо России

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, почему принял решение о выступлении за сборную Армении по футболу.

«Такое решение можно принимать только сердцем. Не было такого, что я с кем-то встретился и решил», — приводит слова Севикяна «Спорт-Экспресс».

По его словам, никто не мог повлиять на это решение.

«Прежде всего спрашивал себя сам, хочу ли этого. Почувствовал, что хочу, и согласился», — сказал он.

В конце августа 22-летний полузащитник отказался от вызова в сборную России и решил выступать за армянскую команду.

Ранее сообщалось, что Севикян может перейти во французский «Нант».