Футболист «Пари НН» Севикян объяснил, почему решил выступать за сборную Армении вместо России
Севикян заявил, что сердцем принял решение выступать за сборную Армении
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«Такое решение можно принимать только сердцем. Не было такого, что я с кем-то встретился и решил», — приводит слова Севикяна «Спорт-Экспресс».
По его словам, никто не мог повлиять на это решение.
«Прежде всего спрашивал себя сам, хочу ли этого. Почувствовал, что хочу, и согласился», — сказал он.
В конце августа 22-летний полузащитник отказался от вызова в сборную России и решил выступать за армянскую команду.
Ранее сообщалось, что Севикян может перейти во французский «Нант».