Карпов: хавбек «Пари НН» Севикян может перейти в «Нант»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян может продолжить карьеру в «Нанте».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, «Пари НН» готов отпустить полузащитника сборной Армении за €3,5 млн. Для клубов РПЛ цена будет уже €5,5 млн.

По информации источника, Севикяном интересуются «Краснодар» и ЦСКА.

Севикян в сезоне-2023/24 забил семь мячей в 21 матче за «Пари НН» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Севикян получил документы для выступления за сборную Армении.