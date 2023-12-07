RT в Telegram
Подпишись

Магомедов провалил взвешивание и выбыл из Гран-при ACA

Короткая ссылка
Чемпион Муслим Магомедов выбыл из Гран-при ACA накануне боя на 167-м номерном турнире в Уфе.
Магомедов провалил взвешивание и выбыл из Гран-при ACA
  • Gettyimages.ru

«Магомедов провалил взвешивание, показав на весах более 5 кг свыше лимита, и будет лишён возможности защищать титул и участвовать в Гран-при. Перед Атлетической комиссией ACA поставлен вопрос о лишении чемпионского титула после срыва поединка», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Он также добавил, что Адлан Ибрагимов останется в Гран-при и получит нового соперника.

Ранее сообщалось, что Магомедов единогласным решением победил Михаила Долгова в главном поединке ACA 166.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить