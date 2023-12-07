Магомедов провалил взвешивание и выбыл из Гран-при ACA

Чемпион Муслим Магомедов выбыл из Гран-при ACA накануне боя на 167-м номерном турнире в Уфе.

«Магомедов провалил взвешивание, показав на весах более 5 кг свыше лимита, и будет лишён возможности защищать титул и участвовать в Гран-при. Перед Атлетической комиссией ACA поставлен вопрос о лишении чемпионского титула после срыва поединка», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Он также добавил, что Адлан Ибрагимов останется в Гран-при и получит нового соперника.

Ранее сообщалось, что Магомедов единогласным решением победил Михаила Долгова в главном поединке ACA 166.