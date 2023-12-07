Кузнецов заявил, что после возвращения в состав хочет кого-нибудь убить

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что решение тренера оставить его в запасе на предыдущий матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) положительно сказалось на настрое.

«Я чувствую, что сегодня хочу кого-нибудь убить, в хорошем смысле», — цитирует Кузнецова The Hockey News в социальных сетях.

Кузнецов 5 декабря пропустил матч НХЛ с «Аризоной» не по состоянию здоровья. Главный тренер команды Спенсер Карбери назвал пропуск матча ментальной перезагрузкой.

Россиянин пропустит матч по причине, не связанной с травмами, впервые с 2021 года.

Ранее сообщалось, что Кузнецов из-за болезни пропустит второй матч «Вашингтона» подряд.







