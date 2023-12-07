Кузнецов заявил, что после возвращения в состав хочет кого-нибудь убить
«Я чувствую, что сегодня хочу кого-нибудь убить, в хорошем смысле», — цитирует Кузнецова The Hockey News в социальных сетях.
Кузнецов 5 декабря пропустил матч НХЛ с «Аризоной» не по состоянию здоровья. Главный тренер команды Спенсер Карбери назвал пропуск матча ментальной перезагрузкой.
Россиянин пропустит матч по причине, не связанной с травмами, впервые с 2021 года.
Ранее сообщалось, что Кузнецов из-за болезни пропустит второй матч «Вашингтона» подряд.