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Экс-игрок «Спартака» Чельстрём стал главой Шведского футбольного союза

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Ким Чельстрём стал президентом Шведского футбольного союза (SvFF).
Экс-игрок «Спартака» Чельстрём стал главой Шведского футбольного союза
  • AP

«С нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие шведского футбола. Для меня было честью выступать за национальную команду своей страны, и нам нужно прожить новый путь для развития в Швеции этого вида спорта», — цитирует Чельстрёма пресс-служба SvFF.

Он подчеркнул, что важно прислушиваться к мнению людей, имеющих такой опыт, которого нет у него.

41-летний швед выступал за «Спартак» с 2012 по 2015 год. Чельстрём провёл за красно-белых 66 матчей. Помимо российской команды, он играл за «Хэкен», «Ренн», «Лион», «Арсенал», «Грассхоппер» и «Юргорден». Чельстрём завершил карьеру в 2017 году.

Ранее сообщалось, что главный тренер Швеции отправлен в отставку после невыхода сборной на Евро-2024.

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