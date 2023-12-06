Журова считает, что в мире не отреагируют на призыв Магучих отстранить россиян

Депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась мнением о призывах иностранных спортсменов отстранить россиян от международных соревнований.

«Заявление Магучих было рассчитано на внутреннюю украинскую аудиторию, не думаю, что ему придадут большое значение в остальном мире. Если, конечно, не было определённого заказа на это. У меня есть такое подозрение, что разные спортсмены, которые выступают с подобными речами, работают по одной конкретной методичке, чтобы тема отстранения России постоянно подогревалась. Но на это уже не обращают большого внимания», — заявила Журова RT.

Ранее Журова прокомментировала призыв украинской легкоатлетки Ярославы Магучих отстранить российских спортсменов.