RT в Telegram
Подпишись

Исполнитель роли Гены Букина откроет матч между «Локомотивом» и «Уралом» в РПЛ

Короткая ссылка
Актёр Виктор Логинов, исполняющий роль Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», откроет матч 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».
Исполнитель роли Гены Букина откроет матч между «Локомотивом» и «Уралом» в РПЛ
  • РИА Новости

Также он вручит награду лучшему игроку матча.

«Повторим хет-трик?» — говорится в сообщении пресс-службы ТНТ.

Матч состоится 8 декабря в Москве.

Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах по переходу Джикии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить