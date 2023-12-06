Исполнитель роли Гены Букина откроет матч между «Локомотивом» и «Уралом» в РПЛ
Актёр Виктор Логинов, исполняющий роль Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», откроет матч 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».
- РИА Новости
Также он вручит награду лучшему игроку матча.
«Повторим хет-трик?» — говорится в сообщении пресс-службы ТНТ.
Матч состоится 8 декабря в Москве.
Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о переговорах по переходу Джикии.
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