Исполнитель роли Гены Букина откроет матч между «Локомотивом» и «Уралом» в РПЛ

Актёр Виктор Логинов, исполняющий роль Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», откроет матч 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».

РИА Новости