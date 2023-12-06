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Третьяк: через спорт мы можем воспитывать молодое поколение, патриотов России

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что через спорт в России могут воспитывать настоящих патриотов.

«Именно через спорт мы можем воспитывать молодое поколение, патриотов своей страны, своей области, своего города, потому что именно в команде зарождается такой командный дух, а нам сегодня очень важно, чтобы мы были вместе», — приводит слова Третьяка «Бизнес Новости».

IIHF отстранил российские команды от международных соревнований на неопределённый срок в феврале 2022 года.

31 октября стало известно, что IIHF решит вопрос о допуске России к Олимпиаде не позднее марта 2024 года.

Ранее Третьяк сообщил, что ФХР совместно с Минспортом ведёт работу по ограничению выезда молодых игроков за границу.

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