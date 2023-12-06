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Сменившая гражданство Виролайнен выступит за сборную Финляндии на этапах Кубка мира по биатлону

Виролайнен вошла в состав сборной Финляндии на декабрьские этапы Кубка мира

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Биатлонистка Дарья Виролайнен, представляющая сборную Финляндии, вошла в состав команды на декабрьские этапы Кубка мира по биатлону.
Сменившая гражданство Виролайнен выступит за сборную Финляндии на этапах Кубка мира по биатлону
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба Ассоциации биатлонистов Финляндии, экс-россиянка выступит на этапах в Хохфильцене (8—10 декабря) и Ленцерхайде (14—17 декабря).

Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира. В августе 2023 года она официально из сборной России перешла в команду Финляндии. 

Ранее сообщалось, что Виролайнен выступит за сборную Финляндии на этапе Кубка IBU в Контиолахти.

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