Сменившая гражданство Виролайнен выступит за сборную Финляндии на этапах Кубка мира по биатлону
Виролайнен вошла в состав сборной Финляндии на декабрьские этапы Кубка мира
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Как сообщает пресс-служба Ассоциации биатлонистов Финляндии, экс-россиянка выступит на этапах в Хохфильцене (8—10 декабря) и Ленцерхайде (14—17 декабря).
Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира. В августе 2023 года она официально из сборной России перешла в команду Финляндии.
Ранее сообщалось, что Виролайнен выступит за сборную Финляндии на этапе Кубка IBU в Контиолахти.