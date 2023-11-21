Виролайнен выступит за сборную Финляндии на этапе Кубка IBU в Контиолахти
Первый этап Кубка IBU сезона-2023/2024 в Контиолахти пройдёт с 30 ноября по 3 декабря.
Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира. В августе 2023 года она официально из сборной России перешла в команду Финляндии.
Ранее Кристина Резцова заявила, что её сестра Дарья Виролайнен сумеет попасть в состав сборной Финляндии на этапы Кубка мира.