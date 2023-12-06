Васильев раскритиковал СБР за плохую работу с информированием общественности

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил работу руководителей Союза биатлонистов России (СБР) после отмены третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени.

«СБР должен более подробно рассказывать о своих планах общественности. Сейчас стало известно, что в Уфе будет проведён пролог перед этапом Кубка Содружества. Но не объясняется, почему это было сделано и как. Возмущение у общественности и специалистов возникает сейчас потому, что нет никакой информации. Это одна из слабых сторон руководителей союза», — заявил Васильев RT.

Ранее Васильев заявил, что у СБР была возможность перенести этап Кубка России из Тюмени в другой город.