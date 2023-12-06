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Saxo Bank: Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов при одном условии

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Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов.
Saxo Bank: Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов при одном условии
  • Gettyimages.ru

В Saxo Bank предсказывают, что это может произойти, если цена на нефть достигнет $150 за баррель в середине 2024 года.

Отмечается, что перестройка экономики Саудовской Аравии с исключением зависимости от доходов от нефти и превращение её в центр сферы услуг, развлечения, отдыха и туризма даёт дополнительный импульс от быстрого роста цен на нефть.

Говорится о том, что Саудовская Аравия может преобразовать еврокубковый турнир в глобальное футбольное соревнование.

Ранее УЕФА определил претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

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