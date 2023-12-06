Спринты на Кубке России по биатлону в Тюмени отменены из-за мороза

Вице‑президент Союза биатлонистов России (СБР) по проведению соревнований Иван Мелихов сообщил, что спринтерские гонки на третьем этапе Кубка России в Тюмени отменены из‑за мороза.

«Только что собралось жюри. Увидели, что погоды хорошей не будет, будет отмена соревнований», — приводит слова Мелихова «Матч ТВ».

Женская гонка должна была стартовать в 09:00 мск, а мужская — в 11:00.

Согласно правилам, разрешённая температура для проведения соревнований составляет -20 °С.

Ранее сообщалось, что СБР не планирует отменять этап Кубка России в Тюмени из-за мороза.