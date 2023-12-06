Спринты на Кубке России по биатлону в Тюмени отменены из-за мороза
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«Только что собралось жюри. Увидели, что погоды хорошей не будет, будет отмена соревнований», — приводит слова Мелихова «Матч ТВ».
Женская гонка должна была стартовать в 09:00 мск, а мужская — в 11:00.
Согласно правилам, разрешённая температура для проведения соревнований составляет -20 °С.
Ранее сообщалось, что СБР не планирует отменять этап Кубка России в Тюмени из-за мороза.