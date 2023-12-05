Пападакис и Сизерон ещё не приняли решение о дальнейшей карьере

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Габриэла Пападакис, выступающая в паре с Гийомом Сизероном, заявила, что они ещё не приняли решение о дальнейшей карьере.

«Решение ещё не принято. Когда мы придём к какому-нибудь решению, вы обязательно об этом узнаете. Но пока не время. Не хочется ли окунуться в соревновательную рутину? Пока желания не возникало», — приводит слова Пападакис Eurosport.

Французские спортсмены являются пятикратными чемпионами мира, также фигуристы завоевали золото на Играх в Пекине в 2022 году и серебряные медали на Играх в Пхёнчхане в 2018-м.

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