Месси похвалил чемпионат Саудовской Аравии

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что мог продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

«Моим первым вариантом было вернуться в «Барселону», но это оказалось невозможным. Я пытался вернуться, но этого не произошло. Правда и то, что после этого я много думал о переходе в лигу Саудовской Аравии, где я знаю страну, и они создали очень сильную конкуренцию, которая может стать важной лигой в ближайшем будущем», — приводит слова Месси Sport.es.

Напомним, что восьмикратный обладатель «Золотого мяча» является воспитанником «Барселоны», за взрослую команду которой играл с 2005-го по 2021-й.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. По информации Daily Mail, его коллекцию футболок с мундиаля выставят на аукцион за $10 млн.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Форвард помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

Ранее сообщалось, что Месси признан спортсменом года по версии журнала Time.