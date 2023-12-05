Велогонщику Бурлакову отказали в нейтральном статусе из-за службы в спортроте ЦСКА
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«После того, как спортсмен подал заявку, ему пришёл ответ от UCI, в котором находились скриншоты из соцсети, где он лайкнул два поста с Z-символикой.
Кроме того, они нашли информацию о том, что Бурлаков имеет принадлежность к ЦСКА. Он указал, что в течение года являлся военнослужащим в спортивной роте», — приводит ТАСС слова Владимира Хозова, личного тренера Бурлакова.
1 ноября UCI разрешил выступать в нейтральном статусе 36 российским велосипедистам.
Ранее сообщалось, что Бурлаков получил нейтральный статус UCI.