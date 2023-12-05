Сёмин: Тюкавин может претендовать на звание лучшего игрока всего сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение касательно игры нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Конечно, Тюкавин заслужил победу в премии «Первая пятёрка» как лучший молодой игрок года. На мой взгляд, сегодня Тюкавин один из самых талантливых игроков Премьер-лиги. Я тоже голосовал именно за него. Константин может претендовать на звание лучшего игрока всего сезона Премьер-лиги», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

5 декабря Тюкавин стал победителем премии «Первая пятёрка».

За форварда бело-голубых проголосовали 60 из 100 экспертов.

В сезоне-2023/24 21-летний футболист забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи в 29 играх Российской премьер-лиги.

Предыдущим обладателем «Первой пятёрки» является полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев.

Ранее Тюкавин повторил рекорд Ролана Гусева по продолжительности голевой серии за «Динамо» в чемпионате России.