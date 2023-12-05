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UOL: адвокаты требуют посадить футболиста Алвеса на 12 лет за изнасилование

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Адвокаты потерпевшей просят суд приговорить бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса к 12 годам тюрьмы.
UOL: адвокаты требуют посадить футболиста Алвеса на 12 лет за изнасилование
  • AP
  • © Andre Penner

Как сообщает UOL, у защиты Алвеса есть пять рабочих дней, чтобы представить окончательный набор документов на слушаниях в Барселоне. Судебное разбирательство должно состояться в начале 2024 года.

Летом следственный суд столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба в Барселоне 30 декабря 2022 года. 

Ранее сообщалось, что Алвес не достиг соглашения с потерпевшей по делу об изнасиловании.

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