В «Сан-Паулу» опровергли слухи об интересе к Велингтону от ЦСКА и «Зенита»
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«Это неправда. Ни от одного из этих клубов интереса нет», — цитирует Касареса Sport24.
Как сообщает журналист Алекс Биспо, сине-бело-голубые рассматривают возможность трансфера игрока, который осенью был близок к переходу в ЦСКА.
Отмечается, что переговоры с Велингтоном, контракт которого с «Сан-Паулу» истекает в декабре 2024 года, также ведут «Коринтианс» и «Фламенго».
15 сентября стало известно, что трансфер Велингтона в ЦСКА сорвался из-за проваленного медосмотра.
Ранее главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном трансфере полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина.