В «Сан-Паулу» опровергли слухи об интересе к Велингтону от ЦСКА и «Зенита»

Президент «Сан-Паулу» Хулио Касарес высказался о возможном переходе защитника Велингтона в ЦСКА или «Зенит».

«Это неправда. Ни от одного из этих клубов интереса нет», — цитирует Касареса Sport24.

Как сообщает журналист Алекс Биспо, сине-бело-голубые рассматривают возможность трансфера игрока, который осенью был близок к переходу в ЦСКА.

Отмечается, что переговоры с Велингтоном, контракт которого с «Сан-Паулу» истекает в декабре 2024 года, также ведут «Коринтианс» и «Фламенго».

15 сентября стало известно, что трансфер Велингтона в ЦСКА сорвался из-за проваленного медосмотра.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном трансфере полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина.