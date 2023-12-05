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В «Сан-Паулу» опровергли слухи об интересе к Велингтону от ЦСКА и «Зенита»

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Президент «Сан-Паулу» Хулио Касарес высказался о возможном переходе защитника Велингтона в ЦСКА или «Зенит».
В «Сан-Паулу» опровергли слухи об интересе к Велингтону от ЦСКА и «Зенита»
  • Gettyimages.ru
  • © Miguel Schincariol

«Это неправда. Ни от одного из этих клубов интереса нет», — цитирует Касареса Sport24.

Как сообщает журналист Алекс Биспо, сине-бело-голубые рассматривают возможность трансфера игрока, который осенью был близок к переходу в ЦСКА.

Отмечается, что переговоры с Велингтоном, контракт которого с «Сан-Паулу» истекает в декабре 2024 года, также ведут «Коринтианс» и «Фламенго». 

15 сентября стало известно, что трансфер Велингтона в ЦСКА сорвался из-за проваленного медосмотра.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном трансфере полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Алексея Сутормина.

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